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До 20-річчя стрічки «Марія-Антуанетта» Софія Коппола випустить книгу й документальний фільм

Ірина Маймур 19 червня 2026
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До 20-річчя фільму Софії Копполи «Марія-Антуанетта» готують книжку з фотографіями зі знімального майданчика, документальну стрічку з архівних матеріалів Елеонор Копполи і повторний прокат відреставрованої версії. У Малому Тріаноні Версальського палацу також відкриють виставку про створення картини та її вплив на сучасну культуру, пише Vogue.

Книжку «Making Marie Antoinette» («Як створювали “Марію-Антуанетту”») уклав фотограф і багаторічний співробітник Копполи Ендрю Дарем. Під час роботи над картиною він документував повсякденне життя на майданчику у Версалі, фотографував акторів між дублями та процес підготовки костюмів, зачісок і декорацій.

До видання увійдуть його світлини, розмова із Софією Копполою та оновлена усна історія виробництва, яку підготував Кітон Белл. Вона об’єднує спогади акторів, членів знімальної групи та діячів культури, зокрема Грейс Коддінґтон і Марка Джейкобса. Окремі матеріали розповідають про вплив естетики фільму на молодше покоління артистів.

Книжка вийде у видавничій серії Important Flowers Софії Копполи в співпраці з британським видавництвом MACK. Вона вже доступна для передзамовлення.

Восени також очікується документальна стрічка «Making Marie Antoinette by Eleanor Coppola». Її основою стали понад 80 годин матеріалів, які за лаштунками відзняла мати режисерки — документалістка Елеонор Коппола.

Софія Коппола почала переглядати записи разом із матір’ю під час пандемії. За словами режисерки, ці кадри показують її на ранньому етапі кар’єри — під час роботи над власним баченням картини та складних творчих розмов із командою.

2 жовтня Sony поверне повністю відреставровану «Марію-Антуанетту» в кінотеатри США. У листопаді повторний прокат також планують у Великій Британії, Ірландії та Франції. Про покази в Україні поки не повідомляли.

Виставка «“Марія-Антуанетта” Софії Копполи» триватиме з 22 вересня 2026 року до 24 січня 2027-го в Малому Тріаноні. Ця частина Версальського палацу пов’язана з історичною постаттю Марії-Антуанетти і стала однією з локацій фільму.

В експозиції представлять фотографії Дарема, матеріали з архіву Копполи, костюми, мудборди, ескізи й музику. Виставка розповідатиме про виробництво стрічки, її візуальну мову та подальший вплив на моду, фотографію і музичні відео.

«Марія-Антуанетта» вийшла 2006 року і стала третім повнометражним фільмом Софії Копполи. Головну роль виконала Кірстен Данст, а костюми створила Мілена Канонеро, яка отримала за них «Оскар».

Фото на обкладинці: Harald Krichel / Wikimedia Commons
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