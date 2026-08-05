Режисер Спайк Лі запускає кінофестиваль — він буде присвячений Брукліну

Американський режисер Спайк Лі та співвласниця баскетбольних команд Brooklyn Nets і New York Liberty Клара Ву Цай запускають у Нью-Йорку кінофестиваль Playback: The Brooklyn Watch Party, присвячений культурі і спільноті Брукліна. Перший захід відбудеться 6 і 7 листопада 2026 року в Бруклінській академії музики, пише Hypebeast.

Playback поєднає кінопокази, живу музику, поетичні читання, дискусії, громадські ініціативи, їжу та вуличну вечірку. Добірку стрічок курируватимуть Спайк Лі і продюсер Ніколас Ма. До розмов також залучать режисерів, митців, кураторів і запрошених спікерів із Брукліна та інших міст.

У перший день заплановані музичні й поетичні виступи, покази та дискусії за участю митців і кураторів. Другий день присвятять роботам Спайка Лі та інших режисерів. Паралельно відбудеться вулична вечірка із живою музикою, ярмарком й активностями для громади.

Завершити Playback планують показом комедії Спайка Лі «Круклін» (Crooklyn). Стрічку представлять сам режисер та акторка Елфрі Вудард.

Клара Ву Цай назвала Playback спробою створити новий формат кінофестивалю. За її словами, подія має об’єднати людей навколо любові до історій, розказаних мовою кіно, та показати особливу енергію Брукліна.

Ніколас Ма пояснив вибір району його впливом на сучасну культуру. За його словами, саме в Брукліні перетинаються кіно, музика, мистецтво, спорт, їжа й активізм, а створені там ідеї згодом поширюються далеко за його межі.

Спайк Лі — американський режисер, сценарист і продюсер, відомий фільмами «Роби як треба!», «Малкольм Ікс», «25-та година», «Не впіймали — не злодій», «Чорний куклукскланівець» і «П’ятеро однієї крові». У своїх роботах він часто звертається до тем расизму, соціальної нерівності, міського життя та досвіду афроамериканських спільнот.