У Китаї збудували музей із галереями у формі валунів

Китайська архітектурна студія MAD завершила зводити в Шеньчжені культурний комплекс Shenzhen Bay Culture Square із музеєм дизайну та громадськими просторами. Більшу частину будівлі приховали під хвилястим зеленим дахом, над яким здіймаються облицьовані гранітом об’єми, схожі на валуни. Про це пише Dezeen.

Комплекс розташований у районі Хоухай округу Наньшань, між міськими хмарочосами, парком Talent Park і узбережжям затоки Шеньчжень. Його задумали як«осередок дизайну й культури» та прибережний громадський простір, відкритий для прогулянок і відпочинку.

«У багатьох моїх проєктах я ставлю те саме запитання: чи може громадський простір бути відкритішим і рівнішим для всіх?» — зазначив засновник MAD Ма Яньсун.

Студія прагнула зробити масштабну культурну споруду комфортною для людей і залишити більшу частину поверхні вільною. Тому виставкові та громадські приміщення заглибили в ландшафт, а над ними проклали звивисті пішохідні маршрути, які ведуть від міста до парку й узбережжя.

Над зеленим дахом розмістили кілька об’ємів, облицьованих полірованим гранітом. Їхня висота поступово зменшується від 28-метрової галереї з боку міста до довгої низької споруди з куполоподібним дахом біля парку.

Силует комплексу навмисно зробили невисоким, щоб будівля не перешкоджала птахам, які рухаються Східноазійсько-Австралазійським міграційним шляхом. Затока Шеньчжень є важливою зупинкою для перелітних водоплавних птахів, тому в озелененні використали місцеві види рослин.

Усередині облаштували виставкові галереї, освітні приміщення, бібліотеку дизайну та багатофункціональний театр. У підземній частині бетонні конструкції залишили відкритими, а освітлення й інженерні системи інтегрували у стелю.

Денне світло потрапляє до заглиблених приміщень через отвори в даху. Один із гранітних об’ємів оточує кільцеподібний атріум, який водночас сполучає окремі частини будівлі та освітлює розташовані нижче галереї.

У центрі території створили неглибоку водойму й відкриту площу для вистав, концертів, мистецьких ярмарків і фестивалів. Біля водно-болотної частини Talent Park озеленені схили поступово спускаються до берега, тому між архітектурою, парком і прибережним ландшафтом немає різкої межі.

Раніше MAD завершила в китайському Хайкоу Музей науки Хайнаню. Будівля розташована біля водно-болотного парку, а її галереї поєднує єдиний спіральний маршрут.