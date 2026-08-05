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Леонардо Ді Капріо та Джефф Безос виділили $200 мільйонів на порятунок видів, які перебувають на межі зникнення

Іван Назаренко 05 серпня 2026
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Актор Леонардо Ді Капріо та фонд Джеффа Безоса Bezos Earth Fund оголосили про запуск Phoenix Species Project — масштабної ініціативи з бюджетом $200 мільйонів, спрямованої на порятунок видів, які перебувають на межі зникнення. Про це повідомляє Variety.

Проєкт підтримуватиме відновлення 100 видів тварин і рослин у 30 країнах світу. Зокрема ссавців, птахів, амфібій, плазунів, риб, безхребетних, а також рослин, що мешкають у різних екосистемах.

Ініціативу реалізують у співпраці з корінними народами, місцевими громадами, науковцями та природоохоронцями. Над відновленням видів працюватимуть понад 100 партнерських організацій, які розроблятимуть окремі програми для кожного виду.

Із загальної суми $100 мільйонів надасть фонд Bezos Earth Fund, ще стільки ж забезпечать природоохоронна організація Re:wild, Леонардо Ді Капріо, фонд Age of Union і Todd Graves Family Foundation.

Організатори називають Phoenix Species Project найбільшою одноразовою благодійною ініціативою у світі, присвяченою порятунку видів, яким загрожує вимирання.

Організацію Re:wild Леонардо Ді Капріо заснував у 2021 році разом із групою науковців, які опікуються захистом і відновленням дикої природи по всьому світу.

Проєкт також має допомогти країнам виконати одну з ключових цілей Глобальної рамкової програми зі збереження біорізноманіття, ухваленої в Монреалі, — зупинити вимирання видів і поліпшити їхній природоохоронний статус.

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