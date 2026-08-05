Леонардо Ді Капріо та Джефф Безос виділили $200 мільйонів на порятунок видів, які перебувають на межі зникнення

Актор Леонардо Ді Капріо та фонд Джеффа Безоса Bezos Earth Fund оголосили про запуск Phoenix Species Project — масштабної ініціативи з бюджетом $200 мільйонів, спрямованої на порятунок видів, які перебувають на межі зникнення. Про це повідомляє Variety.

Проєкт підтримуватиме відновлення 100 видів тварин і рослин у 30 країнах світу. Зокрема ссавців, птахів, амфібій, плазунів, риб, безхребетних, а також рослин, що мешкають у різних екосистемах.

Ініціативу реалізують у співпраці з корінними народами, місцевими громадами, науковцями та природоохоронцями. Над відновленням видів працюватимуть понад 100 партнерських організацій, які розроблятимуть окремі програми для кожного виду.

Leonardo DiCaprio’s Re:wild and the Bezos Earth Fund have launched the Phoenix Species Project, an initiative dedicated to recovering endangered species.



The initial $200 million commitment makes it the largest single philanthropic initiative dedicated to recovering critically… pic.twitter.com/qyjz5MKuTL — Variety (@Variety) August 4, 2026

Із загальної суми $100 мільйонів надасть фонд Bezos Earth Fund, ще стільки ж забезпечать природоохоронна організація Re:wild, Леонардо Ді Капріо, фонд Age of Union і Todd Graves Family Foundation.

Організатори називають Phoenix Species Project найбільшою одноразовою благодійною ініціативою у світі, присвяченою порятунку видів, яким загрожує вимирання.

Організацію Re:wild Леонардо Ді Капріо заснував у 2021 році разом із групою науковців, які опікуються захистом і відновленням дикої природи по всьому світу.

Проєкт також має допомогти країнам виконати одну з ключових цілей Глобальної рамкової програми зі збереження біорізноманіття, ухваленої в Монреалі, — зупинити вимирання видів і поліпшити їхній природоохоронний статус.