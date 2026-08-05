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У Німеччині на найдовшому музичному концерті у світі пролунав новий акорд — попередній звучав майже два роки

Іван Назаренко 05 серпня 2026
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У Німеччині на найдовшому музичному концерті у світі пролунав новий акорд — попередній звучав майже два роки

У німецькому місті Гальберштадт вперше за майже два роки змінили акорд у найдовшому музичному творі у світі. Виконання композиції «ORGAN²/ASLSP (As Slow As Possible)» американського композитора Джона Кейджа триватиме загалом 639 років — до 2640-го, пише Associated Press.

Цього разу до органа додали восьму трубу, змінивши звучання з семи нот на вісім. Це 17-та зміна акорду від початку виконання твору у 2001 році. За словами організаторів, вона означає завершення приблизно 4% усього музичного проєкту.

Концерт відбувається у середньовічній церкві Бурхарді в Гальберштадті. Орган безперервно звучить завдяки електричній системі подачі повітря, а зміни акордів виконують вручну. Перед встановленням нової труби відвідувачі три хвилини слухали попередній акорд, після чого ще три хвилини нового звучання. На подію зібралися понад 150 людей.

Джон Кейдж написав «ORGAN²/ASLSP» у 1987 році, залишивши єдину вказівку — виконувати твір «якомога повільніше». Після його смерті композицію переосмислили як 639-річний проєкт. Таку тривалість обрали на честь першого великого органа, встановленого в Гальберштадті у 1361 році — за 639 років до старту проєкту.

Наступна зміна акорду запланована на 5 жовтня 2027 року — тоді з композиції приберуть одну з нот. Водночас організатори вже продають квитки на фінальний концерт, який має відбутися 4 вересня 2640 року. Ціна одного квитка становить €2640.

Фото: Clemensfranz / Wikimedia Commons
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