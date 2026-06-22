Померла Славенка Дракуліч — авторка книжок про посткомунізм, фемінізм та Югославські війни

Померла письменниця, журналістка й есеїстка Славенка Дракуліч — одна з найвідоміших сучасних авторок Хорватії. Про це повідомило видання Jutarnjilist, з яким вона багато років співпрацювала.

Дракуліч пішла з життя у 76 років — невдовзі після виходу своєї нової книжки «Чому я не навчилася готувати», яку в Хорватії опублікувало видавництво Fraktura. Причину смерті не повідомляють.

Славенка Дракуліч народилася 4 липня 1949 року в Рієці. Вона вивчала порівняльне літературознавство та соціологію на філософському факультеті Загребського університету, а кар’єру починала як журналістка. Писала для видань Start, Danas і NIN, зокрема про фемінізм і становище жінок у суспільстві.

У 1984 році Дракуліч видала першу публіцистичну книжку «Смертні гріхи фемінізму: есеї з мудології». Через три роки вийшов її перший роман «Голограми страху», який мав значний резонанс у Югославії.

У своїй публіцистиці Дракуліч писала про комунізм, посткомуністичні суспільства, Югославські війни, воєнні злочини, фемінізм і життя у Східній Європі після соціалізму. Серед її найвідоміших книжок — «Як ми пережили комунізм і навіть сміялися», «Вони б і мухи не скривдили», «Кафе “Європа”. Життя після комунізму», «Балканський експрес», «Тіло її тіла» та «Байки про комунізм».

Дракуліч також публікувала тексти у світових медіа, зокрема The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica та El Mundo. У 2005 році вона стала лауреаткою Лейпцизької книжкової премії за внесок у європейське порозуміння.

В Україні Славенку Дракуліч знали передусім за її публіцистикою. Українською виходили її книжки «Вони б і мухи не скривдили», «Як ми пережили комунізм і навіть сміялись», «Ніби мене нема(є)», «Кафе “Європа”. Життя після комунізму», «Кафе “Європа”. Повернення. Як пережити посткомунізм» і «Мілева Айнштайн: теорія туги».

У 2019 році Дракуліч приїжджала у Львів, а у 2023 році виступала онлайн на Книжковому форумі у Львові. Того ж року Український ПЕН включив її роман «Мілева Айнштайн: теорія туги» до списку найкращих книжок року.