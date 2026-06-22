У Запоріжжі російська авіабомба пошкодила модерністський Палац дитячої творчості

20 червня російський удар КАБами пошкодив Запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості в парку Металургів імені В. Сацького. Це один із найбільших позашкільних закладів міста, розташований у будівлі 1986 року — прикладі місцевого модернізму, повідомляє Перший Запорізький.

Після удару найбільше постраждала центральна частина будівлі: вибиті майже всі вікна, пошкоджені фасад і вхід до закладу. Біля Палацу розкидані уламки конструкцій, територію огородили.

Усередині пошкоджено аудиторії, обладнання та внутрішні приміщення, пише МТМ Запоріжжя. За словами керівництва закладу, удар знищив або пошкодив значну частину того, що зробили за роки ремонту й оновлення: TV-панелі, наукове обладнання та внутрішню електроніку. Уламки пробили навіть внутрішні перекриття.

Зазнало руйнувань і декоративне оздоблення фасаду. На Палаці був карбований рельєф-триптих, який, за словами журналістки БЖ, дослідниці архітектури модернізму й монументального мистецтва Ельміри Еттінгер, лише торік реставрували в межах термомодернізації будівлі. Після російського удару частину рельєфу втрачено.

До атаки Палац понад вісім років перебував на реконструкції. За даними Запорізького центру розслідувань, у 2025 році на реконструкцію закладу вже витратили близько 45 млн грн. У квітні 2026 року оголосили новий тендер на ремонт, за яким вартість робіт зросла ще на 14,6 млн грн. Завершити ремонт не встигли.

Будівлю вважають одним із прикладів синтезу мистецтв у модерністській архітектурі. Для Палацу виготовили декоративний карбований рельєф-триптих за ескізом Анатолія Беспалова, який виконали Олександр Щербина та Євген Мишевський, а також тематичний гіпсовий барельєф Олександра Жолудя і завісу-гобелен Володимира Хомчика.

У 2021 році будівля стала претендентом на статус пам’ятки історії та архітектури: документи передали до Міністерства культури та Запорізької ОДА. У 2023 році Консультативна рада при управлінні містобудування та архітектури Запорізької ОДА підтримала внесення Палацу до обласного Переліку об’єктів культурної спадщини.

У Палаці працювали гуртки, студії та творчі колективи. У будівлі були кіноконцертний зал, зал для лялькового театру, планетарій з обсерваторією. З Палацом також пов’язаний дитячий ансамбль пісні й танцю «Чайка».