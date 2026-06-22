У Києві відновлюють роботу над Музеєм Революції Гідності після майже восьмирічної паузи

У Києві провели громадські слухання щодо подальшої реалізації Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності. Після майже восьмирічної паузи учасники підтримали відновлення роботи над проєктом, повідомили в Музеї Майдану.

У слуханнях узяли участь представники влади, народні депутати, родини Героїв Небесної Сотні, поранені учасники Майдану, ветерани, архітектори, музейники, духовенство й експерти з меморіалізації.

Під час зустрічі представили дорожню карту реалізації проєкту будівництва Музею Революції Гідності, концепцію меморіального простору на Алеї Героїв Небесної Сотні та проєкт музеєфікації Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників.

Для реалізації меморіальних проєктів планують залучати позабюджетні кошти, меценатську та благодійну підтримку. Також учасники підтримали ідею почати створювати простір пам’яті на тих ділянках, які вже доступні для робіт.

Реалізацію Меморіалу Героїв Небесної Сотні, спланованого за результатами міжнародного архітектурного конкурсу, раніше зупинили через арешт частини території колишньої вулиці Інститутської. Арешт наклали в межах слідчих дій і судових проваджень у справах Майдану.

Генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло пояснив, що нинішні рішення є компромісом. За його словами, вони дозволяють почати створення простору пам’яті на доступних територіях уже зараз, не відмовляючись від повної реалізації Національного меморіального комплексу.

У 2018 році в Києві оголосили переможців Міжнародного архітектурного конкурсу проєктів Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Перше місце здобуло архітектурне бюро Kleihues + Kleihues із Берліна. У 2021 році архітектори передали авторські права, після чого в Україні провели тендер на розроблення проєктної документації. Переможцем стало ТОВ «Основа-Солсиф».

У грудні 2024 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво комплексу. У наказі йшлося, що роботи мають відкласти до завершення дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення чи скасування.

29 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон № 4865–IX про особливості проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності. Документ має усунути частину бюрократичних і нормативних перешкод для реалізації проєкту.

У слуханнях узяв участь керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він заявив, що президент Володимир Зеленський доручив йому реалізувати цей проєкт. В ОП також повідомили, що до кінця року планують визначити замовника, відкрити фінансування та погодити проєктні питання. Після цього спорудження музею хочуть розпочати у 2027 році.