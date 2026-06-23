В Аргентині відкрили найвищу статую Ліонеля Мессі — її вже критикують в соцмережах

26-метрову скульптуру футболіста Ліонеля Мессі відкрили в місті Кутраль-Ко провінції Неукен на заході Аргентини. Про це повідомили на сторінці World Cup 2026 у X.

BREAKING: A 26-meter, 70-ton Lionel Messi statue has been built in Argentina.



The love for Messi in his homeland knows no limits. pic.twitter.com/6aYvtzM5e3 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026

Автором пам’ятника став аргентинський скульптор Альдо Беройса. Статую встановили поруч із Національним шосе № 22, і, як розраховує місцева влада, вона має стати новою туристичною принадою регіону.

Пам’ятник зображує капітана збірної Аргентини, який стоїть на колінах з піднятою вгору рукою. Перед ним між ногами встановлили Кубок світу. Скульптура стала найвищою статуєю Мессі у світі.

Раніше це звання носила 21-метрова скульптура в індійському місті Колката. На початку червня її демонтували з міркувань безпеки.

У соцмережах скульптуру сприйняли неоднозначно. Користувачі X іронізують із її схожості з Мессі та звертають увагу на неприродну позу фігури. Частина коментаторів пише, що пам’ятник більше нагадує головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, ніж самого футболіста.