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В Аргентині відкрили найвищу статую Ліонеля Мессі — її вже критикують в соцмережах

Ельміра Еттінгер 23 червня 2026
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26-метрову скульптуру футболіста Ліонеля Мессі відкрили в місті Кутраль-Ко провінції Неукен на заході Аргентини. Про це повідомили на сторінці World Cup 2026 у X.

Автором пам’ятника став аргентинський скульптор Альдо Беройса. Статую встановили поруч із Національним шосе № 22, і, як розраховує місцева влада, вона має стати новою туристичною принадою регіону.

Пам’ятник зображує капітана збірної Аргентини, який стоїть на колінах з піднятою вгору рукою. Перед ним між ногами встановлили Кубок світу. Скульптура стала найвищою статуєю Мессі у світі.

Раніше це звання носила 21-метрова скульптура в індійському місті Колката. На початку червня її демонтували з міркувань безпеки.

У соцмережах скульптуру сприйняли неоднозначно. Користувачі X іронізують із її схожості з Мессі та звертають увагу на неприродну позу фігури. Частина коментаторів пише, що пам’ятник більше нагадує головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні, ніж самого футболіста.

Фото на обкладинці: Municipalidad de Cutral Co
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