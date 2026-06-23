У Дніпрі шукають волонтерів для відновлення пошкоджених вітражів Будинку органної музики

У Дніпрі розпочали підготовку до відновлення вітражів художника В’ячеслава Данилова, критично пошкоджених під час російського обстрілу 15 червня. Про це повідомило Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.

Для цього збирають команду волонтерів, яка допоможе зафіксувати втрати й оцінити обсяг майбутніх реставраційних робіт. Учасники порівнюватимуть архівні фотографії з нинішнім станом вітражів, документуватимуть пошкодження та працюватимуть зі збереженими фрагментами скла.

Методичну підтримку надасть одеська ГО Museum for Change, яка брала участь у порятунку вітражів Одеської філармонії. Також команда отримає матеріали ICCROM — міжурядової організації, що опікується збереженням та реставрацією культурної спадщини у світі, — і консультації міжнародних фахівців.

Вітражі до російської атаки

Вітраж до російської атаки

В управлінні зазначають, що результати цієї роботи допоможуть підготувати проєкт для залучення міжнародного фінансування на відновлення вітражів.