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У Дніпрі шукають волонтерів для відновлення пошкоджених вітражів Будинку органної музики

Ельміра Еттінгер 23 червня 2026
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У Дніпрі розпочали підготовку до відновлення вітражів художника В’ячеслава Данилова, критично пошкоджених під час російського обстрілу 15 червня. Про це повідомило Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.

Для цього збирають команду волонтерів, яка допоможе зафіксувати втрати й оцінити обсяг майбутніх реставраційних робіт. Учасники порівнюватимуть архівні фотографії з нинішнім станом вітражів, документуватимуть пошкодження та працюватимуть зі збереженими фрагментами скла.

Методичну підтримку надасть одеська ГО Museum for Change, яка брала участь у порятунку вітражів Одеської філармонії. Також команда отримає матеріали ICCROM — міжурядової організації, що опікується збереженням та реставрацією культурної спадщини у світі, — і консультації міжнародних фахівців.

Вітражі до російської атаки
Вітраж до російської атаки

В управлінні зазначають, що результати цієї роботи допоможуть підготувати проєкт для залучення міжнародного фінансування на відновлення вітражів.

Фото: Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради; Ельміра Еттінгер
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