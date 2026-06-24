Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

ШІ-копія Майкла Кейна озвучила аудіокнигу «Одіссея» напередодні виходу фільму Нолана

Іван Назаренко 24 червня 2026
218
ШІ-копія Майкла Кейна озвучила аудіокнигу «Одіссея» напередодні виходу фільму Нолана

Напередодні виходу фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана компанія ElevenLabs представила аудіоверсію давньогрецького епосу Гомера, озвучену ШІ-копією голосу британського актора Майкла Кейна. Про це повідомляє The Guardian.

93-річний актор, який неодноразово заявляв про завершення кар’єри, ще у 2025 році уклав угоду з ElevenLabs на використання свого голосу в проєктах компанії. Завдяки цьому його ліцензована ШІ-копія стала голосом нової 13-годинної аудіокниги «Одіссея».

У компанії називають проєкт першою власною кінематографічною аудіопостановкою. Крім цифрового голосу Кейна, до запису залучили інших виконавців, а також додали музичний супровід та звукові ефекти. Текст базується на перекладі поеми, який виконав американський поет Вільям Каллен Брайант у XIX столітті.

Сам Кейн заявив, що «Одіссея» залишається однією з найвидатніших історій людства, а нові технології дають змогу відкрити її для сучасної аудиторії.

Цікаво, що наприкінці 2025 року Кейн ще записував традиційне озвучення для короткометражного фільму «Боббі». Його режисерка Ізабелла Веббер згадує, що актор годинами працював над інтонаціями та різними варіантами подачі тексту. За її словами, саме людські емоції, випадкові інтонації та життєвий досвід роблять справжній голос унікальним, тоді як ШІ залишається більш передбачуваним інструментом.

Фото: Manfred Werner / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Співзасновника Wikipedia Ларрі Сенгера безстроково заблокували на платформі «У мене було насичене життя, потрібен великий бюджет»: Мадонна розповіла, чому скасували її автобіографічний фільм Польська режисерка Агнешка Голланд зніме байопік про Марлен Дітріх «Книжкова країна» оголосила тему наступного фестивалю — «Загадкова»
«Сусіди зверху» — sex education для дорослих 22 червня 2026 «Наші родини — частина України»: у центрі Києва пройшов Марш рівності 21 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 42 20 червня 2026 Архітектор, який зрадив фашизм: історія П’єра Луїджі Нерві 19 червня 2026 Від голуб’ятні до сторінок Vogue: як занедбаний балкон перетворився на найвпізнаванішу фотостудію Києва 19 червня 2026 Модельєрка Поліна Кадільнікова: «Я не хотіла робити з війни естетику» 17 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.