ШІ-копія Майкла Кейна озвучила аудіокнигу «Одіссея» напередодні виходу фільму Нолана

Напередодні виходу фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана компанія ElevenLabs представила аудіоверсію давньогрецького епосу Гомера, озвучену ШІ-копією голосу британського актора Майкла Кейна. Про це повідомляє The Guardian.

93-річний актор, який неодноразово заявляв про завершення кар’єри, ще у 2025 році уклав угоду з ElevenLabs на використання свого голосу в проєктах компанії. Завдяки цьому його ліцензована ШІ-копія стала голосом нової 13-годинної аудіокниги «Одіссея».

An AI clone of Michael Caine has voiced an audiobook for ‘THE ODYSSEY’.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/Z5EaiuEIJH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 23, 2026

У компанії називають проєкт першою власною кінематографічною аудіопостановкою. Крім цифрового голосу Кейна, до запису залучили інших виконавців, а також додали музичний супровід та звукові ефекти. Текст базується на перекладі поеми, який виконав американський поет Вільям Каллен Брайант у XIX столітті.

Сам Кейн заявив, що «Одіссея» залишається однією з найвидатніших історій людства, а нові технології дають змогу відкрити її для сучасної аудиторії.

Цікаво, що наприкінці 2025 року Кейн ще записував традиційне озвучення для короткометражного фільму «Боббі». Його режисерка Ізабелла Веббер згадує, що актор годинами працював над інтонаціями та різними варіантами подачі тексту. За її словами, саме людські емоції, випадкові інтонації та життєвий досвід роблять справжній голос унікальним, тоді як ШІ залишається більш передбачуваним інструментом.