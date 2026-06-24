«У мене було насичене життя, потрібен великий бюджет»: Мадонна розповіла, чому скасували її автобіографічний фільм

Попспівачка Мадонна заявила, що фільм про її життя, над яким вона працювала як режисерка та продюсерка, було скасовано після конфлікту зі студією Universal через бюджет проєкту, пише The Guardian.

Мадонна пояснила, що розбіжності виникли через масштаб виробництва: «У мене було надзвичайне життя. У мене було насичене життя, тому мені потрібен був великий бюджет», — сказала співачка.

Проєкт розробляли з 2020 року — це мала бути повнометражна стрічка, сценарій до якої написала Діабло Коді. Головну роль отримала Джулія Ґарнер після тривалого кастингу.

Madonna says her biopic was scrapped over budgeting and casting disagreements:



“I worked on my script for two years and spent two years at Universal Studios… I needed—I’ve had an extraordinary life. I’ve had a huge life, so I needed a big budget.”



(https://t.co/WhNheDEzqr) pic.twitter.com/a6W9zvrxYE — Pop Base (@PopBase) June 22, 2026

Мадонна також зазначила, що пропонувала здешевити виробництво, перенісши зйомки до Сербії, однак студія не підтримала цю ідею. Вона додала, що, на її думку, в Universal не до кінця вірили в проєкт, попри її готовність адаптувати формат і скоротити витрати.

Співачка нагадала, що ідея фільму виникла як реакція на попередні спроби екранізувати її біографію без її участі. Раніше вона критикувала проєкт «Blond Ambition», заявляючи, що не хоче бачити свою історію, засновану на «неправдивому сценарії».

Паралельно проєкт кілька разів змінював формат і навіть розглядався як серіал для Netflix, однак ці плани також не реалізували через юридичні обмеження щодо сценарію, який залишався у власності студії.

У різні роки Мадонна вже мала досвід режисури — її фільми «Бруд та Мудрість» та «Ми. Віримо у кохання» отримали стримані відгуки критиків.