«Ми вже розповіли цю історію»: режисер мультфільму «Рататуй» пояснив, чому він не буде знімати сиквел

Режисер мультфільму «Рататуй» Бред Берд заявив, що не планує знімати продовження історії про щура-кухаря Ремі, попри неодноразові пропозиції від Pixar. За його словами, сюжет оригінального фільму вже завершений і не потребує сиквелу, пише Variety.

Берд розповів, що керівництво студії не раз обережно порушувало тему «Рататуя 2», однак щоразу отримувало однакову відповідь: «Ми вже розповіли цю історію».

На його думку, успіх фільму не означає, що він обов'язково має отримати продовження. Як приклад Берд навів «Сталевого гіганта», щодо якого фанати також роками просять сиквел, хоча, на його переконання, історія цього персонажа теж завершена.

Hopes for "Ratatouille 2" are being shot down by director Brad Bird despite Pixar's apparent interest over the years in a potential sequel.



“No, I don’t [have interest in a sequel]. They’ve made little feints towards that to see how I would react. They’ll crack a joke, but the… pic.twitter.com/nyAmmjwou1 — Variety (@Variety) June 26, 2026

Розмови про можливий «Рататуй 2» активізувалися після того, як актор Петтон Освальт, який озвучував Ремі, заявив, що із задоволенням повернувся б до ролі. Водночас він наголосив, що погодився б лише за умови, якщо ідея продовження належатиме самому Берду, а не буде створена виключно заради ще одного фільму.

Оригінальний «Рататуй» вийшов у 2007 році, зібрав у світовому прокаті понад $623 мільйона і став одним із найуспішніших релізів Pixar того року. Стрічка також отримала п'ять номінацій на «Оскар», зокрема за найкращий оригінальний сценарій, а перемогла в категорії «Найкращий анімаційний фільм».

Наразі Бред Берд працює над третім мультфільмом «Суперсімейка», а також завершує анімаційний нуар «Ray Gunn», який цього року вийде на Netflix.