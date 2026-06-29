До 100-річчя Мела Брукса його комедію «Палаючі сідла» визнали найсмішнішим фільмом усіх часів

До свого 100-річчя американський режисер, актор і комік Мел Брукс отримав символічний подарунок від Американського інституту кіно. Організація визнала його сатиричний вестерн «Палаючі сідла» найсмішнішим фільмом усіх часів, піднявши його на перше місце у своєму рейтингу «100 Years...100 Laughs», пише Euronews.

Стрічка змістила з вершини комедію «У джазі тільки дівчата» режисера Біллі Вайлдера. До цього «Палаючі сідла» посідали лише шосту сходинку.

В організації жартома зазначили, що Брукс роками наполягав, нібито його фільм набагато смішніший за «У джазі тільки дівчата». Президент і генеральний директор інституту Боб Газзейл погодився з цим, заявивши, що настав час виправити цю несправедливість і привітав режисера зі сторічним ювілеєм.

Окрім нового першого місця, Мел Брукс залишається єдиним режисером, одразу три фільми якого входять до першої п'ятнадцятки рейтингу Американського інституту кіно. До списку потрапили «Продюсери» на 11-й позиції та «Молодий Франкенштейн» на 13-й.

«Палаючі сідла», що вийшли у 1974 році, вважаються однією з найвпливовіших комедій в історії кіно. Фільм висміює расові стереотипи, американські упередження та сам Голлівуд, поєднуючи абсурдний гумор із постійним руйнуванням четвертої стіни. Водночас стрічка неодноразово ставала предметом суперечок через використання расистської лексики.

У 2006 році фільм внесли до Національного реєстру фільмів як картину, що має особливу культурну, історичну та естетичну цінність.

Попри поважний вік Мел Брукс не збирається залишати кіно. Наразі він працює над продовженням культової пародії «Космічні яйця», яку свого часу сам написав і поставив.