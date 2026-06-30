Колишня кастинг-директорка «бондіани» назвала головну вимогу до нового Джеймса Бонда

Пошуки нового виконавця ролі Джеймса Бонда тривають, і цього літа кандидати, які пройшли перший відбір, візьмуть участь у новому етапі прослуховувань. Попри численні чутки навколо потенційних претендентів колишня кастинг-директорка франшизи вважає, що фаворитів публіки серед них може й не бути, пише Deadline.

Деббі Маквільямс, яка понад 40 років працювала над фільмами про агента 007 і добирала акторів для трьох останніх виконавців головної ролі, переконана, що наступний Бонд має стати несподіванкою.

На думку Маквільямс, агент 007 має видаватися людиною, яка справді здатна виконати свою місію: «Він має бути людиною, якій віриш, коли вона отримує ліцензію на вбивство. Якщо цього відчуття немає, глядачі перестануть сприймати персонажа всерйоз», — пояснила вона.

У медіа та соцмережах серед можливих претендентів найчастіше називають Каллума Тернера, Гарріса Дікінсона та Джейкоба Елорді. Утім, Маквільямс вважає, що жоден із цих акторів не підходить на роль Бонда: «Я не хочу бачити жодного з них у ролі Бонда, бо ми вже занадто багато про них знаємо. Ми хочемо знати про їх особисте життя якнайменше, адже саме такими і є шпигуни».

Jacob Elordi, Callum Turner or Harris Dickinson should not be the next James Bond according to casting director Debbie McWilliams, who spent 40 years with the 007 franchise and cast Daniel Craig, Pierce Brosnan and Timothy Dalton.



“It is absolutely essential that [Bond] retains… pic.twitter.com/QeMhtP3ETv — Variety (@Variety) June 29, 2026

За даними Deadline, нинішня кастинг-директорка франшизи Ніна Голд також звертає особливу увагу не лише на кінокар'єру акторів, а й на їхню театральну підготовку. Саме поєднання роботи на сцені та в кіно свого часу допомогло Деніелу Крейгу отримати роль Бонда.

Продюсери майбутнього фільму та режисер Дені Вільнев вже оповістили акторів, які пройшли до наступного раунду кастингу. Прослуховування відбудуться пізніше цього літа, однак список кандидатів поки не розкривають.

Остаточне рішення щодо нового Джеймса Бонда ухвалюватимуть продюсери Емі Паскаль і Девід Гейман спільно з Дені Вільневом та керівництвом Amazon MGM Studios. За попередніми даними, вибір можуть зробити вже цієї осені.