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Вулкан в Антарктиді викидає в атмосферу кристали золота

Ірина Маймур 30 червня 2026
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В Антарктиді є активний вулкан Еребус, який викидає в атмосферу мікроскопічні частинки кристалічного золота. Він розташований на острові Росса приблизно за 1350 кілометрів від Південного полюса і вважається найпівденнішим активним вулканом у світі, пише ScienceAlert.

У кратері Еребуса є постійне озеро лави, з якого безперервно виходять вулканічні гази. Саме в цих газах науковці виявили мікроскопічні частинки елементарного золота.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Geophysical Research Letters, вулкан може викидати близько 80 грамів золотого пилу на добу. Частинки можуть переноситися повітряними потоками на відстань до 1000 кілометрів від вулкана.

Під електронним мікроскопом частинки золота виглядають як гранчасті, майже геометрично правильні кристали. Деякі з них сягали приблизно 60 мікрометрів.

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Сліди золота знаходили й у викидах інших вулканів — зокрема Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, Августина на Алясці та Ель-Чичона в Мексиці. Водночас Еребус вважають єдиним відомим вулканом, який викидає саме кристалічні частинки елементарного золота.

Головна загадка для науковців — як золото потрапляє з магми в атмосферу. Чисте золото не випаровується у вулканічних газах так, як вода, бо його температура кипіння значно вища за температуру вулканічних процесів.

Одна з гіпотез полягає в тому, що золото переноситься в складі летких сполук із хлором або сіркою. Коли гази охолоджуються, золото може кристалізуватися і осідати на антарктичному льоду. Однак у цій версії є проблема: у газах надто мало золота, щоби пояснити утворення таких добре сформованих кристалів просто в повітрі.

Інша версія припускає, що кристали можуть формуватися на поверхні постійного лавового озера, а потім підхоплюватися газовими потоками.

Точної відповіді досі немає. Ймовірно, явище пов’язане з унікальним поєднанням геології Еребуса, хімічного складу газів, температурних умов і атмосфери Антарктиди.

Фото: owamux / Wikimedia Commons; Pierre Markuse / Wikimedia Commons
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