Квартиру російського пропагандиста Артємія Лебедєва в Києві перетворять на культурний простір

На аукціоні продали санкційну квартиру російського дизайнера, бізнесмена і пропагандиста Артємія Лебедєва в Києві. Переможцем стало ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем», відоме за брендом «Генерал Черешня».

Квартира розташована в історичному центрі міста біля Золотих Воріт. У компанії «Центр досліджень безпілотних систем» заявили, що планують перетворити її на простір нової української культури. Деталі майбутньої концепції обіцяють повідомити пізніше.

Аукціон провів Фонд державного майна України. Йдеться про трикімнатну дворівневу квартиру площею 138,5 м² із краєвидом на Золоті Ворота. За актив змагалися два учасники, а фінальна ціна становила 13 500 001 грн — майже на 3 млн грн більше за стартову вартість.

Кошти від продажу санкційного майна мають спрямувати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Генерал Черешня» повідомила, що для компанії було принциповим «забрати його квартиру для суспільної користі».

Артємій Лебедєв — російський дизайнер, бізнесмен і пропагандист. У 2022 році він незаконно відвідував тимчасово окупований Енергодар у Запорізькій області та підіймався на дах шостого енергоблока Запорізької АЕС для створення пропагандистських матеріалів.

Україна наклала на Лебедєва санкції у 2022 році. У 2023 році його майно в Україні стягнули на користь держави.