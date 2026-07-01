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Швеція допоможе Україні дослідити історичну місцевість Великий Луг після підриву Каховської ГЕС

Ірина Маймур 01 липня 2026
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У Стокгольмі підписали Меморандум про співпрацю для дослідження та збереження культурної спадщини Великого Лугу — історичної місцевості в нижній течії Дніпра, пов’язаної з українською козацькою історією. До проєкту долучилися українські, шведські та міжнародні інституції, повідомило Посольство України у Швеції.

Йдеться про документування, дослідження та збереження пам’яток, які відкрилися після підриву Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Після відходу води стали доступними території, що десятиліттями були затоплені, а разом із ними — тисячі археологічних та історичних пам’яток.

Серед них — давні поховання, поселення, залишки суден, а також сліди різних історичних епох і воєн. Через російські атаки ці території та знайдені пам’ятки потребують термінового документування і захисту.

Великий Луг — історична місцевість у нижній течії Дніпра, яку називають одним із важливих місць української козацької історії. У широкому сенсі ця територія простягається від Хортиці до Херсонської області й охоплює частини Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

У 1950-х роках значну частину Великого Лугу затопили під час створення Каховського водосховища. Після підриву Каховської ГЕС дно водосховища оголилося, і територія почала частково відновлювати природний стан.

Меморандум об’єднав Запорізьку обласну державну адміністрацію, Запорізький національний університет, Національний заповідник «Хортиця», Swedish National Maritime, Transport and Military Museums та International Congress of Maritime Museums.

Партнери планують створити Міжнародний центр дослідження та збереження Великого Лугу. Він має стати простором для науки, освіти, археологічних досліджень, міжнародної співпраці та післявоєнного відновлення.

Фото: Юрій Тинний / «Суспільне Дніпро»
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