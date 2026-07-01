Едрієн Броуді створив мурал для мережі фастфуду в Нью-Йорку

Американський актор Едрієн Броуді створив мурал для ресторану фастфуд-мережі Raising Cane’s на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Роботу презентували цього тижня, пише ArtNews.

Броуді насамперед відомий як актор і лауреат «Оскара», але останніми роками привертає увагу і своїми художніми роботами.

Новий мурал має назву «Cane’s Anthem» («Гімн Raising Cane’s»). Це колаж у стилі pop-lite — зі словами й образами, що нагадують візуальну мову реклами та масмедіа.

На роботі зображені американський прапор, логотип Raising Cane’s, напис «Winner winner chicken dinner!», лабрадори в банданах із символікою компанії, а також фрагменти афіші до вистави «Страх 13». У ній Броуді зіграв раніше цього року — це був його бродвейський дебют.

Усі елементи муралу виглядають подертими, потертими й навмисно зістареними — ніби плакати або реклама, наклеєні на міську стіну. ArtNews порівнює цей прийом із традицією французького митця Жака Вільгле, який знімав шари старих рекламних та політичних плакатів зі стін Парижа та переносив їх на полотно. Водночас критик видання називає «Cane’s Anthem» радше «бюджетною версією» такого підходу.

Сам Броуді пояснив, що робота є даниною засновнику мережі Raising Cane’s Тодду Грейвсу, якого він назвав своїм другом. За словами актора, мурал відсилає до наполегливості, підприємницького духу, Нью-Йорка й міської естетики, яка була йому близькою з дитинства.

Раніше Броуді виставляв роботи, що відсилають до творчості Енді Воргола, Жана-Мішеля Баскії та інших митців. У 2025 році в Нью-Йорку проходила його виставка, а одну з картин актора торік продали на гала-вечорі в Каннах за $425 тисяч. Водночас арткритики не завжди прихильно сприймають живопис Броуді.