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Перший саксофон, паспорт та сценарій «Сімпсонів»: у Британії відкриють виставку з речами Девіда Бові

Іван Назаренко 01 липня 2026
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Перший саксофон, паспорт та сценарій «Сімпсонів»: у Британії відкриють виставку з речами Девіда Бові

Архів Девіда Бові вирушить у масштабний тур Великою Британією. Відвідувачі зможуть побачити понад сотню унікальних експонатів із колекції Музею Вікторії та Альберта, серед яких — сценічні костюми, особисті речі музиканта та матеріали, які раніше ніколи не виставлялися публічно, пише The Guardian.

Виставка «David Bowie: On Tour» стартує у листопаді в музеї V&A Dundee. До експозиції увійдуть понад 100 артефактів із архіву Bowie Centre, що налічує близько 90 тисяч предметів.

За словами кураторки Гаррієт Рід, архів відкриває Бові як митця, котрий постійно перебував у творчому пошуку та мислив значно ширше за межі музики.

Виставка складатиметься з чотирьох тематичних розділів. Перший присвячений фотографії та тому, як світлини таких авторів, як Мік Рок, Террі О'Нілл, Масайосі Сукіта і Браян Ворд, формували образ артиста.

Другий розділ покаже творчий процес Бові у студії та на сцені. Відвідувачі побачать рукописні нотатки до альбомів «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», «Lodger» та «Blackstar», ескізи сценічних декорацій епохи «Let's Dance», а також японський інструмент кото, який музикант використав під час запису композиції «Moss Garden».

Окрема частина експозиції розповість про кінокар'єру Бові. До цього розділу включать сценарії, розкадрування, фотографії та реквізит зі стрічок «Щасливого Різдва, містере Лоуренсе», «Лабіринт», «Сніговик» і навіть «Губка Боб Квадратні Штани». Також покажуть сценарій епізоду «Сімпсонів», у якому музикант зрештою відмовився зніматися.

Фінальний розділ присвячений особистому архіву артиста. Серед експонатів — його перший музичний інструмент саксофон, мікрофон із фінального концертного туру, паспорт 1988 року, фанатські подарунки, списки, нотатки та плани нереалізованих проєктів.

2013 року V&A вже представляв архів Девіда Бові на великій міжнародній виставці, яку показували у 12 містах в Європі, Північній і Південній Америці, Японії та Австралії. Відтоді колекція отримала постійну домівку в новому центрі V&A East Storehouse, відкритому у Лондоні восени 2025 року.

Фото: Adam Bielawski / Wikimedia Commons
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