Uniqlo випустив благодійну футболку з іменем української режисерки Марини Ер Горбач

Японський бренд Uniqlo випустив благодійну футболку, в дизайні якої є ім’я української режисерки Марини Ер Горбач. Дроп створили в колаборації з The Displacement Film Fund — фондом, започаткованим Кейт Бланшетт для підтримки кіно про досвід переміщення.

Увесь прибуток від продажу футболки спрямують до фонду на фінансування майбутніх кінопроєктів.

The Displacement Film Fund нині підтримав п’ятьох режисерів і режисерок із різних країн. Окрім Марини Ер Горбач, це Мо Хараве із Сомалі, Мохаммад Расулоф з Ірану, Хасан Каттан із Сирії та Шахрбану Садат з Афганістану. Їхні імена стали частиною дизайну футболки, який розробила нідерландська дизайн-агенція 75B.

Про участь у дропі Марина Ер Горбач написала: «Uniqlo випустили футболку, частиною дизайну якої стало і моє слово про мир».

Колекцію зробили частиною благодійної лінійки Uniqlo PEACE FOR ALL, яку бренд запустив 2022 року. У межах цієї серії у світі вже продали понад 10 мільйонів футболок. Нова футболка доступна на офіційному сайті Uniqlo за $29.90.

Марина Ер Горбач — українська режисерка. Її фільм «Клондайк» про родину, яка опинилася в епіцентрі подій збиття літака MH17, отримав приз екуменічного журі секції «Панорама» на 72-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. Стрічка також принесла режисерці нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі «Санденс».

Український Оскарівський комітет обрав «Клондайк» офіційним представником України на премію «Оскар 2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

У межах The Displacement Film Fund Ер Горбач зняла фільм «Ротація». Його світова прем’єра відбулася 30 січня 2026 року на Роттердамському кінофестивалі, а українська — в червні на «Миколайчук OPEN» у Чернівцях. Стрічка розповідає про молоду українку, яка після цивільного життя переходить до військової служби й «шукає опору в новій реальності».