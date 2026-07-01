Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону — кого там вшанують

Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону. Документ має закласти правові основи для появи державного меморіального комплексу, який стане місцем вшанування видатних українців.

Згідно із законом, у Києві планують створити єдиний національний простір, що символізуватиме українську державність — від Русі до сучасної України. Комплекс стане місцем почесних перепоховань визначних діячів, а також встановлення кенотафів для тих, чиї останки неможливо повернути в Україну.

Окрім меморіальної функції, Пантеон використовуватимуть для державних церемоній. Тут зможуть вручати найвищі державні нагороди, а відвідування комплексу стане частиною офіційного протоколу під час візитів іноземних лідерів і делегацій.

Вдячний усім парламентарям, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон. Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Право бути вшанованими у Національному пантеоні матимуть глави українських держав різних історичних епох, президенти України (за винятком тих, кого усунули з посади в порядку імпічменту), головнокомандувачі українських військових формувань, а також видатні діячі науки, культури, освіти, релігії та державотворення. До цього переліку також увійшли лауреати Нобелівської премії, пов'язані з Україною.

Закон також визначає, хто не може бути включений до Пантеону. Це особи, засуджені за злочини проти національної безпеки України чи міжнародного правопорядку, а також ті, на кого поширюється законодавство про засудження комуністичного, нацистського та російського тоталітарних режимів.

Рішення про перепоховання ухвалюватимуть лише за згодою близьких родичів померлого. Кандидатури оцінюватиме спеціальний дорадчий орган за участю істориків, науковців і представників Українського інституту національної пам'яті, а перед остаточним рішенням проводитимуть громадське обговорення.