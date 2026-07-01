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На конференції з відновлення України в Гданську встановили скульптури, присвячені Марії Примаченко

Іван Назаренко 01 липня 2026
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На конференції з відновлення України в Гданську встановили скульптури, присвячені Марії Примаченко

На міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську представили інсталяцію, присвячену творчості художниці Марії Примаченко. Це пневматичні скульптури дуету CHIAOZZA, які стали частиною культурної програми заходу, присвяченого відновленню України. Про це БЖ розповіла організація Ukraine WOW.

Інсталяцію розмістили біля входу до Європейського центру солідарності — одного з ключових культурних майданчиків Гданська. Надувні скульптури, натхнені образами з робіт Примаченко, були створені у 2025 році на замовлення Ukraine WOW у партнерстві з Prymachenko Family Foundation, а їх показ на URC став можливим завдяки підтримці компанії Bolt.

Поруч із інсталяцією встановили QR-код з аудіогідом про художницю. Українську версію озвучила її праонука Анастасія Примаченко, англійську — самі автори проєкту CHIAOZZA.

Окремо на URC 2026 представили ініціативи Міністерства культури щодо відновлення культурної спадщини, зокрема проєкт реконструкції Іванківського історико-краєзнавчого музею. Саме там зберігалися роботи Примаченко, частина яких була втрачена на початку повномасштабного вторгнення. Відновлення музею заявлене як один із пріоритетних культурних проєктів післявоєнної реконструкції України.

Фото: Ukraine WOW
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