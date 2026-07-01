Канада візьме участь у «Євробаченні-2027» — це перша нова країна-учасниця з 2015 року

Канада вперше візьме участь у «Євробаченні-2027», яке відбудеться в Болгарії. Країна приєднається до конкурсу на етапі півфіналів після того, як національний мовник CBC/Radio-Canada отримав повноправне членство в Європейській мовній спілці. Про це повідомили на сайті пісенного конкурсу.

Канада стала першою новою країною-учасницею «Євробачення» з 2015 року, коли до конкурсу приєдналася Австралія. Підтвердження участі збіглося з відзначенням Дня Канади.

У CBC/Radio-Canada заявили, що участь у конкурсі стане можливістю представити канадських виконавців на одній із найбільших музичних сцен світу. Раніше глядачі з Канади могли брати участь у голосуванні, коли країна долучалася до конкурсу як міжнародний глядач.

Європейська мовна спілка підкреслює, що розширення складу учасників відображає глобальний характер конкурсу. В організації нагадали, що Канада вже давно має зв’язок із «Євробаченням», зокрема через канадських артистів, серед яких переможниця 1988 року Селін Діон, яка тоді представляла Швейцарію.