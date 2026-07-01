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У Києві на ВДНГ відновили історичний фонтан: він запрацював біля Терапевтичного саду

Ірина Маймур 01 липня 2026
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У Києві на ВДНГ відновили історичний фонтан біля входу до Терапевтичного саду. Його побудували у 1958 році як частину виставкового комплексу, але з 1990-х він фактично не працював, а останні роки перебував у занедбаному стані, повідомили БЖ в команді ВДНГ.

За радянських часів майданчик поруч був місцем відпочинку, зустрічей і танців. Після оновлення ця частина ВДНГ знову стане простором дозвілля.

Під час реставрації замінили насос, форсунки та лайнер, а також додали теплу підсвітку для вечірнього часу. Гранітний борт чаші залишили, щоб зберегти зв’язок із первинним виглядом споруди.

Територію довкола облаштували як рекреаційну зону: там встановили лавки зі спинками. Локація доповнює вхідну групу Терапевтичного саду, який відкрився минулого року, і має стати місцем для відпочинку, сповільнення й контакту з природою.

«Відновлення інфраструктури — один із наших ключових пріоритетів. Особливо це стосується фонтанів як важливих елементів Експоцентру. Завдяки цьому проєкту на території комплексу з’явилося ще одне місце для відпочинку та відновлення, а Терапевтичний сад, що відкрився минулого року, отримав органічне архітектурне доповнення», — розповів генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Фото надані БЖ пресслужбою ВДНГ
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