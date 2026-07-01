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Дворазовий володар «Золотої пальмової гілки» зніме байопік про Джорджо Армані

Іван Назаренко 01 липня 2026
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Дворазовий володар «Золотої пальмової гілки» зніме байопік про Джорджо Армані

Дворазовий володар «Золотої пальмової гілки» Білле Аугуст зніме біографічний фільм про легендарного італійського модельєра Джорджо Армані. Стрічка матиме назву «Armani: The King of Fashion», а її продюсером виступить Андреа Ієрволіно, відомий за роботою над фільмом «Феррарі», пише Deadline.

Байопік розповість про професійний і особистий шлях Армані, якого вважають одним із найвпливовіших дизайнерів моди XX і XXI століть. Модельєр, який був відомий своєю закритістю, багато років співпрацював із архітектором, дизайнером і підприємцем Серджо Галеотті. Саме він був його бізнес-партнером до своєї смерті від ускладнень, спричинених СНІДом, у 1985 році.

Наразі творці не розкривають, чи зосередиться фільм лише на кар'єрі Армані у світі моди, чи також висвітлить його особисте життя. Також поки невідомо, чи бере участь у створенні проєкту родина модельєра.

Джорджо Армані помер 4 вересня 2025 року у віці 91 року через печінкову недостатність. Раніше про нього вже виходив короткометражний документальний фільм, знятий Мартіном Скорсезе у 2015 році.

Сценарій до нової картини напише Боббі Мореско — лауреат премії «Оскар» за фільм «Зіткнення». Раніше він уже неодноразово співпрацював з Ієрволіно та зараз працює над байопіком «Maserati: The Brothers».

Фото: Bruno Cordioli / Wikimedia Commons
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