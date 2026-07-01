Sony оголосила, що більше не буде випускати ігри для PlayStation на дисках

Компанія Sony PlayStation оголосила, що з 2028 року припинить випуск фізичних дисків для всіх нових ігор. Відтоді всі нові релізи для консолей PlayStation будуть доступні лише в цифровому форматі.

Рішення оприлюднили невдовзі після того, як Rockstar Games підтвердила, що GTA 6 не матиме традиційного дискового видання. Покупцям запропонують або цифрову версію гри, або коробкове видання з кодом для завантаження замість фізичного носія.

За словами старшого директора з комунікацій PlayStation Сіда Шумана, виробництво дисків для всіх нових ігор, які вийдуть починаючи із січня 2028 року, буде припинено. Після цієї дати новинки можна буде придбати лише в цифровому вигляді через магазин PlayStation Store або у роздрібних мережах у форматі коду для завантаження.

У компанії наголосили, що зміни не торкнуться ігор, які вже вийшли або вийдуть на дисках до 2028 року. Зокрема, майбутній екшен Marvel's Wolverine, реліз якого запланований на цю осінь, вийде й на фізичних носіях.

У PlayStation пояснили, що рішення пов'язане зі зміною споживчих звичок. За словами Шумана, популярність цифрових покупок вже значно перевищує попит на фізичні диски, тому компанія адаптується до сучасних тенденцій.

Водночас Sony заявляє, що й надалі інвестуватиме в нові способи доступу до ігор і прагнутиме зробити процес їх придбання максимально зручним як через PlayStation Store, так і через партнерські торговельні мережі.