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Помер народний артист України Микола Янченко — автор пісень «Ой, чого ж ти мамо» та «Моя родина»

Іван Назаренко 02 липня 2026
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У віці 66 років помер народний артист України, співак, композитор і автор десятків українських пісень Микола Янченко. Про смерть артиста повідомила співачка Наталя Фаліон.

Микола Янченко народився 1959 року в селі Канава на Вінниччині. Після закінчення Тульчинського культурно-освітнього училища працював художнім керівником Будинку культури в селі Моївка, а згодом присвятив себе музичній творчості.

Широку популярність Янченко здобув у 1990-х роках як автор і виконавець пісень про українське село, родину та народні традиції. Серед його найвідоміших композицій — «Лише у нас на Україні», «Ой, чого ж ти мамо», «Наливай, кума!» та «Моя родина». Його твори також виконували інші українські артисти.

У 2007 році співак отримав звання заслуженого артиста України, а у 2016-му — народного артиста України. Крім того, він заснував фестиваль родинної пісні «Мамина піч», який проводили в його рідному селі Канава.

За інформацією вінницької журналістки Тетяни Редько та фахівця обласного департаменту оборонної роботи Юрія Мельника, ймовірною причиною смерті став удар електричним струмом у басейні приватного будинку артиста в Стрижавці.

Прощання з Миколою Янченком відбудеться 3 липня. Із 9:00 до 11:00 церемонія проходитиме у «Реквієм холі» у Вінниці, після чого заплановані заупокійний молебень і прощання біля будинку, де мешкав артист. Поховають Миколу Янченка о 15:00 на кладовищі в його рідному селі Канава.

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