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Warner Bros. зніме фільм про Сиреноголового — героя популярної інтернет-легенди

Іван Назаренко 02 липня 2026
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Після успіху фільму «Backrooms: Залаштунки» голлівудські студії продовжують звертати увагу на інтернет-феномени. Компанія Warner Bros. перемогла у боротьбі за права на екранізацію Сиреноголового — популярної інтернет-легенди, створеної канадським художником Тревором Гендерсоном, повідомляє Variety.

Сиреноголовий — це висока худорлява істота, в якої замість голови — конструкція з двох сирен. Персонаж уперше з'явився у творчості Гендерсона, а згодом став вірусним завдяки соцмережам, YouTube та численним фанатським відео, перетворившись на один із найвідоміших інтернет-мемів у жанрі жахів.

Режисером майбутнього фільму стане Браян Даффілд, який також напише сценарій разом із Заком Креггером. Даффілд відомий за фантастичним горором «Ніхто тебе не врятує», а також працює над екранізацією роману «Падіння кита», що вийде восени.

Зак Креггер нині вважається одним із найзатребуваніших режисерів Голлівуду. Після успіху фільму «Варвар» він зняв стрічку «Зброя», а його наступним проєктом стане нове перезавантаження Resident Evil.

Кіностудії дедалі активніше шукають популярні серед молодої аудиторії франшизи, які народилися в інтернеті. Саме так на великий екран потрапив «Backrooms: Залаштунки» — екранізація вірусної інтернет-легенди, яку зняв 20-річний режисер Кейн Парсонс для студії A24.

Ще одним прикладом став горор «Обсесія», створений блогером Каррі Баркером, який також розпочав кар'єру на YouTube.

За даними останніх досліджень, представники покоління Z сьогодні найчастіше відвідують кінотеатри, випереджаючи за цим показником міленіалів, а також покоління X і бебі-бумерів.

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