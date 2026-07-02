Іспанець підібрав на вулиці загублену картину Хоакіна Сорольї за €150 тисяч, бо йому сподобалася рама

У місті Севілья в Іспанії незвичайним чином знайшлася картина художника Хоакіна Сорольї, яка зникла минулими вихідними. Виявилося, що її підібрав перехожий, який вирішив, що хтось просто викинув полотно, а забрав він його лише через красиву позолочену раму, пише The Guardian.

57-річний Андрес Уртадо натрапив на картину під час поїздки до Севільї з родиною. За його словами, зображення двох човнів біля узбережжя не привернуло особливої уваги, зате рама здалася настільки гарною, що він вирішив забрати знахідку додому.

Чоловік не знав, що це оригінальна робота Хоакіна Сорольї — одного з найвідоміших іспанських художників кінця XIX — початку XX століття. Як з'ясувалося, картина належала родині із Севільї, яка багато років брала її із собою навіть у відпустки. Перед поїздкою на пляж власники поставили полотно біля автомобіля, але через поспіх випадково забули його та поїхали.

De Sevilla a la pedanía murciana de Puebla de Soto. Ese ha sido el inesperado viaje que ha realizado el cuadro extraviado de Sorolla.



Andrés fue la persona que lo encontró junto a un macetero. Ya ha hablado con la Policía Nacional y con la familia que espera recuperar el cuadro… pic.twitter.com/tD3rN7Z1z2 — RTVE Región de Murcia (@RTVEMurcia) July 1, 2026

Коли сім'я повернулася, картини вже не було. Власники розклеїли оголошення, зазначивши лише, що шукають річ із великою сентиментальною цінністю, не згадуючи ні автора, ні її реальну вартість.

Тим часом Уртадо, вже повернувшись додому, вирішив перевірити знахідку за допомогою штучного інтелекту. Сервіс припустив, що це може бути робота Сорольї, а після звернення до одного з аукціонних домів у Мадриді експерти швидко підтвердили її справжність. За оцінками фахівців, вартість картини може сягати €150 тисяч.

Побачивши у новинах повідомлення про зникнення полотна та фотографію, Уртадо одразу звернувся до поліції. Він пояснив, що не крав картину, а лише підібрав її на вулиці, вважаючи покинутою.

Правоохоронці повернули картину її законним власникам. Родина пообіцяла віддячити чоловікові невеликим подарунком.

Також нещодавно у передмісті Парижа знайшли викрадену картину Пабло Пікассо. Разом із полотном правоохоронці вилучили у підозрюваних близько 18 кг канабісної смоли, кілька тисяч євро готівкою та люксовий одяг вартістю кілька сотень тисяч євро.