У Польщі пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого

На Раковицькому кладовищі в Кракові пошкодили могилу українського письменника, науковця й професора Богдана Лепкого. З надгробка викрали його барельєф, повідомив краєзнавець, дослідник некрополів Ігор Мончук.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав інцидент актом вандалізму. Україна розцінює його як «свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща», цитує речника «Інтерфакс-Україна».

Генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста. Українська сторона просить провести розслідування, встановити обставини інциденту й причетних, а також вжити заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа. Окремо консульство закликало забезпечити охорону місця поховання.

У пресслужбі Воєводського управління поліції в Кракові підтвердили виданню Fakt, що отримали повідомлення про пошкодження могили. На місці провели перевірку, поліція з’ясовує обставини інциденту. Там також заявили, що наразі не пов’язують пошкодження з націоналістичними мотивами. За даними поліції, воно могло статися протягом останніх двох тижнів.

Богдан Лепкий — український письменник, поет, науковець, педагог і громадський діяч. Він тривалий час жив і працював у Кракові. Могила Лепкого розташована на Раковицькому кладовищі в Кракові, на полі XXXIV, у південному ряду, в гробниці родини Шайдзіцьких. Письменник помер 21 липня 1941 року в Кракові. На надгробку є напис українською мовою «Богдан Лепкий, поет». У 1972 році на могилі встановили барельєф письменника роботи скульптора Григорія Пецуха.