На аукціоні в Лондоні продадуть листування Джона Р. Р. Толкіна з його прихильницею з порушеннями слуху

На аукціоні Sotheby's у Лондоні продадуть унікальну колекцію листів, книг і рукописних нотаток, які розповідають про маловідому дружбу автора «Володаря перснів» Джона Р. Р. Толкіна з його відданою прихильницею Ейлін Елґар.

Лоти, які десятиліттями зберігалися в родині жінки, оцінюють у 39–55 тисяч фунтів стерлінгів, пише BBC.

Ейлін Елґар втратила слух у 12 років і жила в британському Борнмуті неподалік готелю, де Толкін із дружиною щороку проводили відпустку. Після того як жінка написала письменнику листа, між ними зав'язалося спілкування, яке тривало з 1961 до 1964 року. Під час зустрічей вони спілкувалися письмовими записками, оскільки Елґар не вміла читати по губах.

Одним із головних експонатів стане підписаний комплект «Володаря перснів», усередині якого збереглися записки Толкіна з детальними поясненнями походження рас гномів та напівельфів.

За словами фахівця Sotheby's Вілла Пессі, цей текст особливо цінний для дослідників творчості письменника, адже передбачає ідеї, які пізніше з'явилися в книзі «Сильмариліон».

Серед інших лотів — лист, у якому Толкін згадує смерть свого близького друга, письменника Клайва Стейплза Льюїса. На думку експертів, цей документ демонструє, якими довірливими стали стосунки Толкіна з Елґар.

Онука жінки Гелен Датфілд розповіла, що під час візитів Толкін навіть грався із собакою її бабусі. За словами Датфілд, дружина письменника одного разу попросила познайомити її з Елґар, адже цікавилася, хто ця жінка, до якої Толкін так часто навідується.