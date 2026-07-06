На Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині утворилися провали після зливи

Після сильної зливи на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) поблизу села Мархалівка на Київщині зафіксували провали в зоні поховань, розмиті дороги та пошкодження насипів. Про це повідомила громадська природоохоронна організація Київський еколого-культурний центр.

За словами активістів, найбільші провали виникли безпосередньо в зоні поховань. У КЕКЦ стверджують, що після негоди працівники кладовища засипали пошкоджені ділянки ґрунтом.

Після інциденту Міністерство у справах ветеранів разом із керівництвом НВМК провело пресбрифінг. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила журналістам, що просідання ґрунту є природним процесом для нових поховань.

Втім, представники громади Мархалівки з таким поясненням не згодні. За їхніми словами, такі просідання зафіксовано не лише на нових могилах, а й на похованнях, здійснених ще торік. Вони також заявили, що проблема виникає після дощів не вперше, а нинішня злива лише продемонструвала її найбільші масштаби.

Активісти пов'язують руйнування з особливостями самої ділянки. На їхню думку, високий рівень ґрунтових вод, надмірна вологість та особливості дренажу роблять територію непридатною для облаштування меморіального кладовища. Вони також нагадують, що про такі ризики раніше попереджали гідрологи й екологи.

Під час брифінгу представники громади звернулися до заступника міністра у справах ветеранів Віктора Байдачного із запитанням щодо рішення Верховного Суду від 29 січня 2026 року, яке, за їхніми словами, підтвердило природоохоронний статус цієї території. Активісти стверджують, що посадовець не відповів по суті запитання.

Громада Мархалівки закликає владу переглянути рішення щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища та провести незалежну оцінку стану ділянки. У Міністерстві у справах ветеранів наразі наполягають, що зафіксовані після зливи просідання є природним явищем для нових поховань.