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У китайських кінотеатрах хочуть впровадити ШІ та відкрити караоке і книгарні

Ірина Маймур 06 липня 2026
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У китайських кінотеатрах хочуть впровадити ШІ та відкрити караоке і книгарні

Китайські регулятори пропонують кінотеатрам розширити формати роботи: окрім кінопоказів, розвивати технологічні, розважальні й комерційні сервіси — від ШІ-агентів і VR-показів до караоке, кав’ярень та ритейлу. Це передбачають нові рекомендації Національного управління кінематографії та Державного управління з регулювання ринку Китаю, повідомляє Bloomberg.

У документі кінотеатрам радять виходити за межі традиційної моделі роботи. Зокрема, відкривати кав’ярні й книжкові кафе, пропонувати легкі страви, випічку та десерти, а також створювати тематичну їжу за мотивами китайських фільмів і кінопроєктів.

Кінотеатрам також пропонують відкривати магазини з мерчем, пов’язаним із фільмами, продавати ліцензовану продукцію, дизайнерські товари, колекційні фігурки й інші культурно-креативні продукти. Окремо регулятори заохочують співпрацю з місцевими ремісниками та представниками нематеріальної культурної спадщини.

Також ідеться про використання фоє, коридорів і кінозалів як просторів для культурних подій, мистецьких виставок, поп-апів, книжкових обговорень, лекцій, освітніх заходів та роздрібної торгівлі. У рекомендаціях кінотеатри описують як простори, що можуть поєднувати кіно, спілкування, мистецтво й повсякденне дозвілля.

Окремий блок рекомендацій стосується технологій і розваг. Китайська влада підтримує впровадження ШІ-агентів, відеоігор, караоке, VR-показів, LED-екранів у кінотеатрах, розвиток програм лояльності та тіснішу співпрацю з розташованими поруч торговими, туристичними й культурними майданчиками.

Регулятори також радять кінотеатрам працювати з різними групами аудиторії — кіноманами, молоддю та сім'ями, аналізувати їхні вподобання й запроваджувати персоналізовані рекомендації.

Фото на обкладинці: Zhe ZHANG / Unsplash
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