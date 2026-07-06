Oasis знову разом: вийшов тизер документального фільму про возз’єднання гурту

Компанія Disney опублікувала тизер документального фільму «Don’t Look Back in Anger» про возз’єднання братів Ліама й Ноела Ґаллагерів під час світового туру «Oasis Live ’25», повідомляє Deadline.

Прем’єру стрічки заплановано на вересень у форматі IMAX і в кінотеатрах. Фільм дасть фанатам змогу побачити на великому екрані перший спільний виступ Oasis за 16 років.

Документальний фільм створили Magna Studios і Sony Music Vision. У стрічці покажуть кадри з репетицій, бекстейджу й концертів, а також перші спільні інтерв’ю Ноела й Ліама Ґаллагерів за багато років.

Сценаристом, режисером і продюсером фільму став Стівен Найт — творець серіалів «Гострі картузи» та «Тисяча ударів», номінант на BAFTA та «Оскар». Співрежисерами виступили Ділан Саутерн і Вілл Лавлейс.

За словами Найта, світовий тур Oasis «об’єднав покоління, культури і країни» та став розмовою про примирення для роз’єднаного світу.

Oasis возз’єдналися у 2024 році, а у 2025-му вирушили у світовий тур «Oasis Live ’25». Він стартував у липні в Кардіффі. Загалом гурт відіграв 17 концертів, квитки на які було повністю розпродано. Через високий попит частина фанатів заплатила значно більше, ніж очікувала, внаслідок «динамічного ціноутворення» на сайтах продажу квитків. Згодом цю практику перевіряв урядовий наглядовий орган.

Oasis — британський гурт із Манчестера, заснований у 1991 році. Він став одним із найвідоміших гуртів епохи бритпопу. Серед найвідоміших пісень Oasis — «Wonderwall» і «Don’t Look Back in Anger». Гурт розпався у 2009 році після конфлікту між Ноелом і Ліамом Ґаллагерами.