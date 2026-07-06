У Києві на ВДНГ відбудеться чотириденний спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел»

16–19 липня в Києві, в Урбан-парку на ВДНГ, відбудеться «Активна країна з Кернел» — найбільший спортивний фестиваль України. Подія триватиме чотири дні й об’єднає дітей, дорослих, ветеранів, професіональних спортсменів і тих, хто тільки хоче спробувати новий вид активності.

У програмі — понад 20 спортивних напрямів. Відвідувачі зможуть долучитися до відкритих тренувань, подивитися змагання, підтримати учасників Кубка України з воркауту та стритліфтингу, взяти участь у масовому забігу або прийти на брейкінг, хіп-хоп-батли, всеукраїнський K-pop Random Dance і райдерські змагання. Окремими подіями стануть показовий матч зірок українського футболу та спільний перегляд фіналу Чемпіонату світу з футболу просто неба.

Для дітей на фестивалі працюватиме чотириденний мультиспортивний табір «акТИвні», дитячий простір і надувна смуга перешкод. У таборі діти зможуть познайомитися з різними видами спорту під керівництвом тренерів, а 18 і 19 липня — узяти участь у мультиспортивному дитячому турнірі «акТИвні».

Один із головних напрямів фестивалю — адаптивний спорт. З першого дня тут відбуватимуться відкриті групові тренування для ветеранів, людей з інвалідністю та військовослужбовців. У програмі також адаптивні змагання «Героїчний Комплекс Зеленюк-Гефест», «Ігри Нестримних» і відкрите тренування з адаптивного регбі разом із командою «Джентльмени Київ». До нього зможуть долучитися всі охочі.

Окрему локацію фестивалю разом із «Кернел» присвятять агроспорту. Цей напрям уперше представлять в Україні. Тут спорт поєднають з агротематикою: відвідувачі зможуть спробувати агрофітнес, городні естафети та долучитися до Kernel Games — серії фанових інтерактивних змагань для дітей і дорослих.

Вхід на фестиваль безкоштовний. Долучитися можна незалежно від віку й рівня фізичної підготовки. Детальна програма доступна на сайті фестивалю: там можна переглянути розклад активностей і зареєструватися на відкриті тренування та змагання.