У Запоріжжі російська авіабомба пошкодила столітню будівлю колишньої менонітської школи

Удень 4 липня російські війська завдали ударів КАБами по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено історичну будівлю колишньої менонітської школи для дівчаток «Медхеншуле» на Верхній Хортиці, а також житлові будинки, автомобілі й дорожнє покриття, повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Станом на 19:40 4 липня відомо про сімох поранених. Серед постраждалих — 10-річний хлопець.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — за ч. 1 ст. 438 КК України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Директорка Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Катерина Прокоф’єва наголосила, що «Медхеншуле» зазнала значних пошкоджень.

Після завершення війни будівлю планували реконструювати. Тепер, за словами Прокоф’євої, історична споруда потребуватиме відновлення через наслідки російського удару.

«Медхеншуле» збудували в 1904 році як середній навчальний заклад для дівчат у Хортицькій менонітській колонії. Це одна з найстаріших освітніх будівель Запоріжжя. Вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

Будівлю спорудили в стилі модерн з елементами голландського ренесансу та пізнього бароко. Одним із ініціаторів створення школи був діяч менонітської громади, педагог і проповідник Давид Епп. Будівництво фінансово підтримала Катерина Вальман, дочка промисловця Петера Леппа.

Раніше в будівлі працювала школа № 81. У 2024 році її закрили, а приміщення передали для створення філії Запорізької дитячої музичної школи № 5 та освітнього процесу за мистецькими напрямами.