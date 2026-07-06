Пол Маккартні вперше за 60 років виконав хіт The Beatles — на весіллі Тейлор Свіфт

Пол Маккартні вперше за шість десятиліть виконав пісню «I Want to Hold Your Hand» гурту The Beatles. Як повідомляє People, це сталося під час весілля американської співачки Тейлор Свіфт і гравця НФЛ Тревіса Келсі, яке відбулося в Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Востаннє The Beatles виконували «I Want to Hold Your Hand» наживо у вересні 1964 року в нью-йоркському театрі Paramount. Відтоді Маккартні не включав цю композицію до своїх концертних програм.

За словами джерела видання, після церемонії мати нареченої Андреа Свіфт запросила гостей до зали для святкового прийому, де була облаштована сцена. Там, окрім Маккартні, виступила й співачка Стіві Нікс.

Пол Маккартні та Тейлор Свіфт підтримують дружні стосунки вже декілька років. У 2020 році вони разом з'явилися на обкладинці журналу Rolling Stone. У 2024-му музикант відвідав концерт Свіфт у межах туру The Eras Tour на стадіоні Вемблі, а згодом співачка побувала на його камерному виступі в Лос-Анджелесі.

Нещодавно Маккартні також заявив, що не вважає, ніби Свіфт потребує порад, як справлятися зі світовою популярністю: «Якби вона звернулася до мене по пораду, я, звісно, допоміг би. Але, чесно кажучи, не думаю, що їй це потрібно», — сказав музикант в інтерв'ю BBC Sounds.

Пісня «I Want to Hold Your Hand» вийшла у 1963 році й стала першим хітом The Beatles, який очолив американський чарт Billboard, поклавши початок «британському вторгненню» на музичний ринок США. Загалом сингл розійшовся тиражем понад 12 мільйонів копій по всьому світу.