Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Пол Маккартні вперше за 60 років виконав хіт The Beatles — на весіллі Тейлор Свіфт

Іван Назаренко 06 липня 2026
1136

Пол Маккартні вперше за шість десятиліть виконав пісню «I Want to Hold Your Hand» гурту The Beatles. Як повідомляє People, це сталося під час весілля американської співачки Тейлор Свіфт і гравця НФЛ Тревіса Келсі, яке відбулося в Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Востаннє The Beatles виконували «I Want to Hold Your Hand» наживо у вересні 1964 року в нью-йоркському театрі Paramount. Відтоді Маккартні не включав цю композицію до своїх концертних програм.

За словами джерела видання, після церемонії мати нареченої Андреа Свіфт запросила гостей до зали для святкового прийому, де була облаштована сцена. Там, окрім Маккартні, виступила й співачка Стіві Нікс.

Пол Маккартні та Тейлор Свіфт підтримують дружні стосунки вже декілька років. У 2020 році вони разом з'явилися на обкладинці журналу Rolling Stone. У 2024-му музикант відвідав концерт Свіфт у межах туру The Eras Tour на стадіоні Вемблі, а згодом співачка побувала на його камерному виступі в Лос-Анджелесі.

Нещодавно Маккартні також заявив, що не вважає, ніби Свіфт потребує порад, як справлятися зі світовою популярністю: «Якби вона звернулася до мене по пораду, я, звісно, допоміг би. Але, чесно кажучи, не думаю, що їй це потрібно», — сказав музикант в інтерв'ю BBC Sounds.

Пісня «I Want to Hold Your Hand» вийшла у 1963 році й стала першим хітом The Beatles, який очолив американський чарт Billboard, поклавши початок «британському вторгненню» на музичний ринок США. Загалом сингл розійшовся тиражем понад 12 мільйонів копій по всьому світу.

Мітки
Новини
Читайте також
ШІ-акторка Тіллі Норвуд зіграє головну роль у своєму першому повнометражному фільмі Коаліція дієвців культури закликала Верховну Раду легалізувати евакуацію музейних колекцій за кордон У Запоріжжі російська авіабомба пошкодила столітню будівлю колишньої менонітської школи У Києві на ВДНГ відбудеться чотириденний спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел»
Поговоримо за гаражами: як київський «Гаражний арткооператив» виборює в паркінгу Пейзажну алею 06 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 44 04 липня 2026 Від Нолана до Людини-павука: 12 кінопрем’єр липня 03 липня 2026 Дон Делілло: альфа і омега американської літератури 03 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 2-го епізоду 3-го сезону 01 липня 2026 Архітектурний гід Києвом: Татарка 30 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.