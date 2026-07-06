Коаліція дієвців культури закликала Верховну Раду легалізувати евакуацію музейних колекцій за кордон

Коаліція дієвців культури закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт № 14391, який дозволить легально вивозити музейні колекції за кордон для тимчасового зберігання під час війни. В організації попереджають, що без цих змін українським музеям складно убезпечити цінні експонати.

За даними Міністерства культури України, станом на червень 2026 року на тимчасовому зберіганні за кордоном перебувають 2299 предметів державної частини Музейного фонду України.

Як пояснюють у Коаліції, нині українські музеї не можуть офіційно вивозити колекції за кордон тільки заради збереження. Закон дозволяє це робити лише під приводом участі у виставках, реставрації чи наукових дослідженнях.

Саме тому від початку повномасштабної війни музеї змушені оформлювати евакуацію культурних цінностей як виставкові або реставраційні проєкти, хоча їхня головна мета — захистити експонати від російських атак. Нині українські музейні колекції зберігаються у 17 установах восьми країн.

У Коаліції дієвців культури наголошують, що законопроєкт № 14391 має усунути цю проблему. Документ пропонує закріпити в законі окрему процедуру тимчасового вивезення музейних колекцій для зберігання за кордоном до завершення воєнної загрози.

Голова правління Коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак зазначила, що українська культурна сфера роками змушена шукати обхідні рішення там, де мала б діяти законодавча норма: «Хотілося б системної реформи галузі, але сьогодні ми просимо мінімум: проголосуйте за законопроєкт № 14391. Не тому, що він ідеальний, а тому, що він нарешті прибирає одну з цих милиць», — заявила Сагайдак.

За даними Коаліції, законопроєкт мали розглянути ще кілька тижнів тому, однак Верховна Рада досі не включила його до порядку денного.

Організація також попереджає, що частина музейних предметів перебуває за кордоном на підставі дозволів з обмеженим строком дії. Якщо закон не ухвалять найближчим часом, музеї можуть втратити партнерів і фінансування для подальшого зберігання колекцій, адже підготовка нових міжнародних проєктів, логістика та страхування потребують до року.