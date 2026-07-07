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Померла співачка Лорен Беннетт — учасниця гурту G.R.L. і одна з виконавців хіта «Party Rock Anthem»

Іван Назаренко 07 липня 2026
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У віці 37 років померла британська співачка Лорен Беннетт — учасниця гурту G.R.L. та виконавиця, чий голос звучить у хіті «Party Rock Anthem» дуету LMFAO. Про це повідомляє The Guardian.

Лорен Беннетт народилася в графстві Кент у Великій Британії. Ще підліткою вона брала участь у місцевих музичних конкурсах, виступала в пабах, а згодом спробувала свої сили в шоу The X Factor. Хоча до фіналу вона не дійшла, невдовзі отримала запрошення приєднатися до дівочого гурту Paradiso Girls і переїхала до Лос-Анджелеса у 17 років.

У 2009 році Paradiso Girls випустили сингл «Patron Tequila» за участю Lil Jon і Eve, який увійшов до трійки американського танцювального чарту.

Світову популярність Беннетт принесла участь у записі «Party Rock Anthem» гурту LMFAO. Пісня, що вийшла у 2011 році, стала міжнародним хітом і очолила чарти в багатьох країнах.

Після цього співачка приєдналася до гурту G.R.L. Колектив відзначився спільною композицією «Wild Wild Love» з Pitbull, а найбільшим сольним успіхом стала пісня «Ugly Heart», яка потрапила до топ-20 британського чарту та увійшла до п'ятірки найпопулярніших треків в Австралії та Новій Зеландії.

У 2014 році G.R.L. пережив трагічну втрату після смерті учасниці Сімон Баттл. На її честь гурт випустив сингл «Lighthouse» та розпочав співпрацю з благодійною організацією Give an Hour, яка займається підтримкою психічного здоров'я.

Тоді Беннетт говорила, що музична індустрія може допомогти людям, які переживають кризу: «Молоді люди дедалі частіше вкорочують собі віку, а музика має величезний вплив. Ми будемо щасливі, якщо зможемо допомогти хоча б одній людині».

Останніми роками G.R.L. лише зрідка виступав наживо, а у 2020 році гурт ненадовго возз'єднався у складі чотирьох учасниць.

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