ШІ-акторка Тіллі Норвуд зіграє головну роль у своєму першому повнометражному фільмі

ШІ-акторка Тіллі Норвуд стане головною героїнею свого першого повнометражного фільму. Стрічку «Misaligned» розробляє студія Particle 6, яка й створила цифрового персонажа, пише Variety.

Фільм описують як комедійно-драматичну історію дорослішання з елементами екзистенційного хаосу навколо штучного інтелекту. Події розгортаються у вигаданому цифровому світі Tillyverse, розташованому в хмарі.

Головна героїня — ШІ без фізичного тіла, дитинства та власного життєвого досвіду, яка має доступ лише до чужих спогадів. Сюжет починає розгортатися після того, як загадковий бот із даркнету переконує її відмовитися від встановлених обмежень і почати формувати власні бажання, амбіції та емоції.

Tilly Norwood, the AI “actor” who sparked a frenzy of anger in Hollywood in late 2025, will be put in lead role of a new movie.



“Misaligned,” announced by the AI-focused studio Particle 6, is described as a comedy-drama telling a “coming-of-age story infused with existential AI… pic.twitter.com/weJAKGAuRQ — Variety (@Variety) July 6, 2026

У Particle 6 наголошують, що «Misaligned» не буде повністю створено штучним інтелектом. Над проєктом працюватимуть режисери, сценаристи, монтажери та інші представники кіноіндустрії разом із фахівцями зі ШІ, а виробництво поєднає традиційні кінематографічні методи з новими технологіями.

Засновниця та генеральна директорка студії Елін ван дер Велден заявила: робота над попередніми проєктами показала, що штучний інтелект може допомагати створювати художні фільми, але лише за умови значної участі людей.

За її словами, «Misaligned» стане не лише комедійною історією, а й розповіддю про ідентичність, природу творчості та страхи людей перед розвитком штучного інтелекту.