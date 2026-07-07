Amazon Prime Video представив перший тизер серіалу про Мухаммеда Алі

Стримінговий сервіс Prime Video представив перший тизер і оголосив дату виходу «The Greatest» — першого схваленого родиною Мухаммеда Алі художнього серіалу про життя легендарного боксера. Прем'єра відбудеться 4 листопада, а виконавчою продюсеркою проєкту стала вдова спортсмена Лонні Алі, пише Variety.

Серіал розповість історію Кассіуса Клея, який згодом став відомим усьому світу як Мухаммед Алі. Головну роль виконав Джейлен Бест, а сюжет охопить шлях героя від молодого чемпіона з боксу до одного з найвпливовіших гуманістів і громадських діячів XX століття.

Разом із анонсом дати прем'єри Prime Video опублікував тизер, у якому показано тренування Алі та його прагнення стати наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі.

Шоуранером «The Greatest» виступив Бен Воткінс, відомий за серіалом «Кросс», а одним із продюсерів став актор Майкл Б. Джордан через свою компанію Outlier Society. До акторського складу також увійшли Майкл Ілі, Дана Ґур'є, Амін Джозеф і Кай Парем.