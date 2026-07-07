Російська атака на Дніпро вбила крокодила Гену — мешканця єдиного прісноводного акваріума України

У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 5 липня загинув 25-річний нільський крокодил Гена — улюбленець працівників і відвідувачів Навчально-наукового комплексу «Акваріум». Це єдиний прісноводний акваріум, що нині діє на підконтрольній Україні території. Про це повідомили у Дніпровському національному університеті.

Як розповів «Суспільному» директор закладу Микола Єруха, тварина дістала смертельну баротравму через вибухову хвилю. Сам комплекс зазнав значних пошкоджень.

Провідна біологиня Лариса Єрух розповіла, що доглядала за Геною понад два десятиліття, а багато відвідувачів приходили до акваріума заради нього. Крокодил пережив складну зиму з перебоями електропостачання й опалення після російських обстрілів, однак не витримав останньої атаки.

За словами директора комплексу, російська ракета вибухнула за кілька десятків метрів від будівлі близько шостої ранку. У цей момент усередині перебував лише охоронець, який не постраждав. Згодом працівники помітили, що Гена лежить під водою без ознак життя.

Микола Єрух пояснив, що найімовірнішою причиною смерті стала вибухова хвиля, яка пошкодила легені тварини: «Є така баротравма, коли людина при вибуху падає у воду, то часто не випливає через те, що вода вибуховою хвилею давить і легені просто розриває зсередини. Легені в нього також пошкоджені».

Унаслідок удару в будівлі акваріума вибило майже всі вікна, уламками посікло фасад, а двері вирвало разом із петлями. Також тріснув один із невеликих акваріумів у лабораторній частині, через що його мешканців довелося терміново пересадити.

За словами директора, головний тунельний акваріум не постраждав. У комплексі утримують близько чотирьох тисяч риб та інших водних тварин із прісноводних водойм Африки, Австралії, Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Водночас через відсутність вікон підтримувати необхідний температурний режим для них стало значно складніше.

Наразі працівники прибирають уламки скла та залишки ракети, а акваріум тимчасово закрили для відвідувачів. Оскільки заклад перебуває на балансі Дніпровського національного університету, його відновленням має опікуватися Міністерство освіти і науки України.