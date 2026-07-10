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В Україні вводять нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень — на ній вшанують Василя Стуса

Іван Назаренко 10 липня 2026
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В Україні вводять нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень — на ній вшанують Василя Стуса

Національний банк України оголосив, що з 4 вересня 2026 року в готівковий обіг введуть нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На ній зобразять поета, правозахисника та дисидента Василя Стуса.

На лицьовому боці банкноти розмістять портрет Стуса, а на зворотному — будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Також дизайн містить мотиви мозаїк Алли Горської, рядок із поезії Стуса та шрифт, створений за мотивами графіки Георгія Нарбута.

Дату введення в обіг — 4 вересня — обрали символічно. Цього дня у 1965 році під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провели перший у СРСР відкритий протест проти політичних репресій української інтелігенції, а 4 вересня 1985 року поет загинув у радянському таборі.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що запровадження нового номіналу зумовлене економічними змінами. За його словами, від часу появи банкноти в тисячу гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, рівень цін — удвічі, а обсяг готівки в обігу збільшився більш ніж у два рази — з майже 390 мільярдів до понад 970 мільярдів гривень.

У Нацбанку також зазначили, що нині банкноти номіналом тисяча гривень становлять понад 55% усієї готівки в обігу за сумою, що, за світовою практикою центральних банків, свідчить про доцільність введення банкноти вищого номіналу.

Банкнота матиме понад 20 елементів захисту. Зокрема, вона стане першою у світі, де використають нову захисну стрічку Anima Colour, на якій під час нахилу банкноти тризуб змінюватиметься на знак гривні.

Фото: НБУ
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