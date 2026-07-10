Музей у Роттердамі вкрив підлогу 360 кілограмами арахісової пасти — так вшанували пам'ять художника Віма Т. Схіпперса

Музей Бойманса — ван Бенінґена у Роттердамі відтворив роботу нідерландського художника Віма Т. Схіпперса, вкривши підлогу галереї приблизно 360 кілограмами арахісової пасти, пише The Guardian.

Інсталяцію Pindakaasvloer («Підлога з арахісової пасти») митець задумав у 1962 році, а вперше представив публіці у 1969-му. Її відтворили як данину пам'яті Схіпперса, який помер у червні цього року у віці 83 років.

Художник залишив детальні інструкції щодо експонування роботи. Згідно з ними, на кожен квадратний метр підлоги потрібно нанести 15,6 кілограма арахісової пасти і розподілити його якомога рівніше й монотонніше.

Водночас автор наголошував, що інсталяцію не можна використовувати з «будь-якою освітньою метою», а також на ній не можна стояти чи лежати.

За словами виконувачки обов'язків директорки музею Сандри Кістерс, робота й досі викликає запитання на кшталт: «Чи є це мистецтвом?», і саме це робить її особливою.

Схіпперс був одним із найвпливовіших сучасних митців Нідерландів. На початку 1960-х він заснував мистецьке об'єднання A-dynamische groep, яке виступало проти комерціалізації та надмірної серйозності в мистецтві.

У своїх роботах Схіпперс часто використовував їжу. Окрім арахісової пасти, художник оббивав стільці консервованою локшиною та вкривав столи горохом.

У Нідерландах Схіпперс також був широко відомий як телевізійний режисер і сценарист, а ще як голос Ерні, Керміта та Графа фон Графа в нідерландській версії «Вулиці Сезам».

Інсталяцію можна буде побачити до 6 вересня. Протягом цього часу в кафе музею також продаватимуть сендвічі з арахісовою пастою, а в музейній крамниці — банки з цим десертом, щоб відвідувачі могли «створити власний витвір мистецтва вдома».