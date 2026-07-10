У Києві проведуть благодійну барахолку до річниці боротьби за збереження «Квітів України»

12 липня у Києві відбудеться благодійна Квіткова барахолка, присвячена п’ятій річниці боротьби за збереження модерністської будівлі «Квіти України». Подію проведуть на території біля будівлі на вул. Січових Стрільців, 49, повідомляє ГО «Зберегти Квіти України».

Організаторами виступають команда «Стріха» та ГО «Зберегти Квіти України».

У програмі — маркет локальних брендів, гаражний сейл, своп рослин, фудкорт від 50.45, симулятор дронів, благодійні активності, а також музичні виступи.

За музику відповідатимуть DJ Playa та Тоні Саксофоні. Вечір завершить виступ харківського музично-поетичного проєкту «Чистий Четвер» і світлове шоу від проєкту «Ліхтарня».

Саме 12 липня 2021 року кияни зупинили демонтаж будівлі «Квіти України». Відтоді ініціатива «Зберегти Квіти України» продовжує юридичний захист споруди та адвокацію збереження модерністської спадщини.

Співзасновниця ГО «Зберегти Квіти України» Віталія Баркар зазначає, що «Квіти» стали символом права киян впливати на майбутнє свого міста. За її словами, щорічна Квіткова барахолка нагадує, що історія будівлі ще не завершилася.

З 2023 року Квіткова барахолка стала щорічною подією спільноти. За три роки організатори зібрали понад 270 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України та юридичний супровід ГО «Зберегти Квіти України».

Цьогоріч половину зібраних коштів спрямують на діяльність організації, іншу половину — на збір для мінометної батареї ОПБр, яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

«Стріха» — київський культурно-просвітницький проєкт, який проводить благодійні події на підтримку армії та поєднує формати маркетів, лекторіїв і музичних виступів.

ГО «Зберегти Квіти України» – громадська організація, створена після початку незаконного демонтажу модерністської будівлі «Квіти України» в Києві у 2021 році. Команда опікується юридичним захистом будівлі, адвокацією збереження модерністської спадщини та розвитком міської спільноти, що сформувалася навколо «Квітів України».

«Квіти України» — модерністська будівля на вул. Січових Стрільців, 49, зведена у 1983–1985 роках за проєктом архітектора Миколи Левчука. 12 липня 2021 року кияни та активісти зупинили демонтаж будівлі, під час якого було пошкоджено її атріум і фасад.

Після цього навколо «Квітів України» сформувався рух за збереження споруди. У 2021 році будівля отримала статус пам’ятки архітектури й монументального мистецтва місцевого значення. У 2022-му цей статус скасували через суд, але у 2023 році апеляція його повернула. У 2025 році Верховний Суд остаточно підтвердив законність охоронного статусу «Квітів України».