Тест на овуляцію, соломинки і недопалки: фанати Тейлор Свіфт розкупили сміття з весілля співачки

Нью-йоркський художник Джастін Джіньяк продав десятки викинутих предметів, які зібрав біля арени Madison Square Garden після весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі. Про це повідомляє France 24.

Серед лотів були кришки від пляшок, поліцейська огороджувальна стрічка, соломинки, пластикові прибори, недопалки сигарет, тест на овуляцію та один бездротовий навушник AirPods. Усі предмети художник запакував у невеликі прозорі куби й назвав їх «скульптурами».

За словами Джіньяка, всі 50 предметів розкупили менш ніж за добу після старту продажів. Загалом він заробив $1250 і планує виставити на продаж нові знахідки.

«Я намагаюся зафіксувати важливі культурні моменти Нью-Йорка, а це точно був один із них. Це своєрідна капсула часу», — пояснив художник.

Він також зазначив, що деякі предмети зав'язав у вузли, щоб підкреслити весільну тематику.

Весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі відбулося минулого тижня та зібрало сотні знаменитостей. Зокрема, на святі побував Пол Маккартні, який вперше за 60 років виконав пісню «I Want to Hold Your Hand» гурту The Beatles.