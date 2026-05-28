Скелет тиранозавра рекса виставлять на аукціон — лот оцінюють у $20-30 мільйонів

Іван Назаренко 28 травня 2026
116

Аукціонний дім Sotheby’s виставить на торги майже повний скелет тиранозавра рекса віком 67 мільйонів років. Лот із прізвиськом Гас оцінюють у $20-30 мільйонів — це найвища стартова оцінка для викопного динозавра в історії, пише Financial Times.

Скелет назвали на честь ранчера Гері «Гаса» Лікінга, на чиїй землі у штаті Південна Дакота знайшли рештки у 2021 році.

У Sotheby’s заявляють, що Гас є одним із найповніших скелетів тирекса, які коли-небудь виявляли. Над розкопками та реставрацією комерційні палеонтологи працювали майже п’ять років.

За словами віцепрезидентки Sotheby’s Кассандри Гаттон, цей екземпляр має особливу наукову цінність. На кістках збереглися сліди укусів і переломів, які встигли зростися ще за життя динозавра, що може допомогти дослідникам краще зрозуміти поведінку та фізіологію доісторичної тварини.

Аукціонний дім продовжує активно розвивати ринок викопних решток після рекордного продажу стегозавра Апекс у 2024 році. Тоді підприємець Кен Гріффін придбав динозавра за $44,6 мільйона — це найдорожчий викопний скелет в історії.

Іншого відомого тирекса — Сью — у 1997 році також продали через Sotheby’s за $8,4 мільйона. Зараз він експонується у Музеї природної історії Філда у Чикаго. А у 2020 році аукціонний дім Christie’s продав ще одного тиранозавра на ім’я Стен за $31,8 мільйона уряду Об’єднаних Арабських Еміратів.

