Восени вийде збірка з невиданими ранніми записами Девіда Бові

18 вересня вийде збірка «David Bowie: The Shel Talmy Recordings», яка складатиметься із раніше не виданих записів Девіда Бові 1965 року — ще з часів, коли він виступав під ім'ям Дейві Джонс. Про це повідомляє The Guardian.

До релізу вже випустили пісню «I Want Your Love». Загалом збірка міститиме кілька невиданих композицій, серед яких «Cupid», «Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams», «I Do Believe I Love You» та інструментальний трек «Keep Up With the Jones». Також до неї увійдуть альтернативні версії вже відомих записів.

Матеріал записували разом із британським продюсером Шелом Телмі, який працював із The Kinks, The Who та Manfred Mann. Він запросив тоді ще маловідомого Джиммі Пейджа, котрий був студійним музикантом і грав у гурті The Manish Boys, що акомпанував Бові. У записах також взяв участь піаніст Нікі Гопкінс, відомий співпрацею з The Rolling Stones, The Beatles і Джеффом Беком.

На той момент музикант ще не використовував сценічне ім'я Девід Бові. Будучи від народження Девідом Джонсом, він виступав як Дейві Джонс, але у 1966 році змінив ім'я, щоб його не плутали з Дейві Джонсом із гурту The Monkees.

Продюсер Шел Телмі згадував, що був упевнений в успіху молодого музиканта, але вважав, що вони випередили свій час приблизно на шість років.