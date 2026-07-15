Єврокомісія припинить фінансування Венеційської бієнале через участь Росії у виставці

Європейська комісія припинить фінансування Венеційської бієнале. Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише DW.

За словами Каллас, рішення пов'язане з участю Росії у Венеційській бієнале, а також із нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету дозволити повернення російських спортсменів до міжнародних змагань.

Раніше віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен повідомила, що ЄК рекомендувала позбавити Венеційську бієнале гранту у розмірі €2 мільйонів. Причиною стало те, що цього року Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення знову бере участь у виставці.

Президент Венеційської бієнале П'єтранджело Буттафуоко пояснював відмову виключити російський павільйон «прихильністю до свободи слова». Водночас у Єврокомісії вважають, що участь державного російського павільйону може суперечити санкціям ЄС і означати непряму економічну підтримку Росії.